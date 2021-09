“La Juventus ha preso un fenomeno”: l’inaspettato colpo bianconero

L’amaro in bocca per il mancato colpo Pjanic mitigato dal giudizio su un affare realizzato: “La Juventus ha preso un fenomeno”

Alla fine Pjanic non è arrivato e il mercato della Juventus si è chiuso senza il botto lasciando un po’ di rammarico tra i tifosi. Di certo non felice Allegri che ora dovrà fare di necessità-virtù: perso Ronaldo, si ritroverà a sostituirlo con Kean e Kaio Jorge, mentre a centrocampo è arrivato Locatelli. Un altro acquisto in realtà la Juventus lo ha fatto, il giovane centrocampista olandese Mohamed Ihattaren, acquistato dal Psv Eindhoven dove era finito anche fuori rossa. Classe 2002, il calciatore è stato girato in prestito alla Sampdoria: con la maglia blucerchiata farà il suo primo approccio con la Serie A e dovrà meritarsi la Juventus. C’è chi lo considera un vero fuoriclasse e applaude al colpo bianconero.

Juventus, senti Cassano: “Ihattaren è un fenomeno”

I complimenti alla Juventus arrivano da Antonio Cassano, non certo un ‘amico’ dei bianconeri. Commentando l’arrivo dell’olandese alla Sampdoria, l’ex attaccante alla ‘Bobo Tv’ ha affermato: “Quando so che gioca Ihattaren tornerà allo stadio per la prima volta da quando ho smesso”.

L’ex blucerchiato ha anche aggiunto: “Manderò un messaggio a Quagliarella che mi sta a sentire: consiglierò di prendere Ihattaren sotto la sua ala perché è un fenomeno”. Una investitura in piena regola per un ragazzo di 19 anni che deve dimostrare in Serie A di saper esprimere anche in Italia il suo grande talento.