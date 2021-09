Juventus, scelta sorprendente: “Non c’è il nuovo acquisto”

Diramata la lista Champions della Juventus, non c’è il nuovo acquisto. Tutti i convocati di Massimiliano Allegri per l’Europa

Settembre, odore di coppe europee. La Juventus scalda i motori per la nuova stagione di Champions League e ha reso ufficiale la lista dei calciatori che potranno prendere parte alla spedizione continentale dei bianconeri. Massimiliano Allegri non si è lasciato sfuggire l’occasione per qualche scelta forte, dettata anche dalle necessità e dalle urgenze nella rosa piemontese.

Tra i 23 convocati figura anche qualche nome inatteso, come quello di Arthur: il brasiliano ritornerà a disposizione della Juventus soltanto ad ottobre inoltrato, in seguito ad una complicazione occorsa nel suo percorso di recupero (l’ex Barça si è operato a luglio, per un problema al ginocchio).

Mentre un altro brasiliano è stato escluso a sorpresa: si tratta di Kaio Jorge, il neo-acquisto bianconero che è stato escluso da Allegri per la prossima Champions League. Un destino che è toccato anche al rientrato Luca Pellegrini.

📋 L’elenco dei 23 Bianconeri per le sfide del gruppo H di #UCL 🌟#JuveUCL — JuventusFC (@juventusfc) September 1, 2021

Juventus, tutti i 23 convocati per la lista Champions

Di seguito, la lista completa dei 23 calciatori che prenderanno parte alla prossima Champions League in bianconero: Szczesny, Perin, Pinsoglio; Chiellini, Bonucci, Cuadrado, Danilo, De Ligt, Alex Sandro, De Sciglio, Rugani, Chiesa, Kulusevski, Locatelli, McKennie, Rabiot, Arthur, Ramsey, Bentancur, Bernardeschi, Dybala, Morata, Kean. La Juventus debutterà in Europa il prossimo 14 settembre contro il Malmoe, in un girone che la vedrà contro il Chelsea campione in carica e lo Zenit di San Pietroburgo