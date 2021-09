Mancini lancia la sfida: la dichiarazione che stuzzica i tifosi

Mancini scalda i motori per le qualificazioni al Mondiale e lancia la sfida: la dichiarazione che stuzzica i tifosi italiani

Poco più di ventiquattro ore e la Nazionale di Roberto Mancini tornerà in campo, quasi due mesi dopo l’ultima volta. In questa sosta, l’Italia sarà chiamata ad un tris di partite valide per la qualificazione al Mondiale, rispettivamente contro Bulgaria, Svizzera e Lituania. Per gli azzurri, sarà la prima volta in campo da campioni d’Europa e l’attesa tra le fila del tifo tricolore è certamente alta.

D’altronde, la sensazione di poter far bene anche nel Mondiale di Qatar è tangibile. Anche tra i quadri tecnici e dirigenziali della FIGC. La Nazionale che ha ammutolito Wembley è la stessa squadra che ribolle di giovani talenti, chiamati a diventare protagonisti del palcoscenico globale nel corso delle prossime stagioni.

Italia, Mancini stuzzica i tifosi per il Mondiale del 2022

In conferenza stampa, poi, il CT Roberto Mancini non si nasconda in vista della prossima competizione: “La vittoria dell’Europeo è stato un messaggio chiaro. Ora dobbiamo essere ancora più forti per mantenere il livello raggiunto. La nostra è una squadra che ha ancora ampi margini di miglioramento. E il successo di quest’estate può darci una spinta. Il tutto senza dimenticare che il divertimento è alla base di questo sport”.

Di qui la dichiarazione che stuzzica i tifosi italiani: “Nel calcio, poi, ci sta anche la sconfitta. Noi speriamo di farlo dopo il 2022 – sorride e ammicca il commissario tecnico, che poi aggiunge – Da tre anni stiamo coinvolgendo tanti ragazzi, speriamo di aver aperto un ciclo. Non si tratta solo di vincere, ma di provare di agire diversamente rispetto al passato”.