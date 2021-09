Incubo Napoli: brutto infortunio per il titolare, lascia la Nazionale

Brutte notizie per il Napoli. Il portiere Alex Meret lascia la Nazionale dopo gli esami strumentali che hanno riportato un infortunio.

Nella scorsa stagione il Napoli ha avuto diversi problemi con gli infortuni e anche la nuova annata non inizia sotto i migliori auspici. Il portiere partenopeo e della Nazionale italiana Alex Meret è arrivato in ritiro con la squadra di Mancini ma dopo il risultato degli esami strumentali sarà costretto a fare ritorno in città. Ecco il comunicato del club:

Alex Meret, che ha raggiunto il ritiro della nazionale domenica sera dopo la gara Genoa- Napoli, si è sottoposto oggi a esami strumentali che hanno evidenziato la frattura dell’apofisi trasversa di sinistra della terza e quarta vertebra lombare. Il calciatore farà rientro a Napoli venerdì mattina per continuare l’iter riabilitativo.

Napoli, possibile assenza per la Juve?

L’infortunio occorso a Meret non è dei più ‘semplici’ da gestire e, nonostante non si conoscono bene i tempi di recupero, appare probabile che il giocatore non sarà presente al rientro della sosta nel big match di campionato contro la Juventus.

Per l’occasione contro il club bianconero dovrebbe tornare titolare l’esperto portiere colombiano David Ospina.