Lazio, il nuovo rinforzo può arrivare dagli svincolati

La Lazio potrebbe puntellare la rosa pescando alcune pedine dal mercato degli svincolati. Occhio alle strategie offensive del club biancoceleste, ma anche a quelle difensive

Dopo gli acquisti di Felipe Anderson e Zaccagni, la Lazio potrebbe valutare l’affondo su un nuovo centravanti dal mercato degli svincolati. Nessuna priorità per il reparto offensivo, anche perchè Sarri, stando alle ultime indiscrezioni, vorrebbe dare fiducia a Muriqi come vice Immobile. La cessione di Caicedo, da questo punto di vista, servirà per responsabilizzare l’attaccante kosovaro.

Non solo soluzioni offensive, la Lazio, come evidenziato da “Alfredo Pedullà” starebbe valutando il possibile affondo per David Luiz, attualmente svincolato e pronto a rimettersi in gioco con l’inizio di una nuova avventura. Il centrale brasiliano, però, piace anche al Benfica, pronto a riportare a casa il difensore dopo la prima esperienza in Portogallo di inizio carriera.

David Luiz alla Lazio: trattativa complicata, ma non impossibile

Il difensore brasiliano andrebbe a puntellare la difesa della Lazio arricchendola di esperienza, carisma e temperamento. Occhio, però, al nodo ingaggio. Lo stipendio dell’ex Chelsea, infatti, appare decisamente fuori portata per le cassa biancocelesti, aspetto che potrebbe far naufragare sul nascere la possibile trattativa.

Le prossime ore saranno decisive. A prescindere dall’affondo reale e concreto su David Luiz, non è escluso che la Lazio possa valutare un altro profilo difensivo dall’elenco degli svincolati. Massima attenzione anche a Nkoulou, ex centrale difensore del Torino e potenziale ottimo profilo per completare la linea difensiva biancoceleste.