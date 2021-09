E’ ufficiale: in Serie A arriva il nuovo colpo dagli svincolati

A mercato chiuso arriva il nuovo colpo ufficiale dagli svincolati: il Genoa ha annunciato la firma di Pablo Galdames

Mercato finito? Mica tanto. Continuano le operazioni per le società che non hanno completato la loro rosa. Accade anche in Serie A dove proprio questa mattina è stato ufficializzato un nuovo colpo dagli svincolati. E’ il Genoa ad aver regalato a Ballardini un ulteriore rinforzo a centrocampo. Si tratta di Pablo Galdames, cileno classe 1996, che in passato ha giocato anche con il Velez Sarsfield e la Union Espanola. Nel giro della Nazionale cilena, ha preso parte anche all’ultima Copa America che ha visto il Cile fermarsi ai quarti di finale con il Brasile.

Genoa, arriva Galdames: il comunicato

Il comunicato che ufficializza l’arrivo di Galdames chiude quindi una sessione di mercato particolarmente impegnativa per il Genoa. Soprattutto negli ultimi giorni il club rossoblù ha come al solito rivoluzionato la rosa. Da Buksa a Sirigu, passando per Vanheusden e arrivando al poker dell’ultimo giorno: Tourè, Maksimovic, Caicedo e Fares.

Dopo due sconfitte in altrettante partite, Ballardini ora avrà il compito di amalgamare una rosa che presenta molte facce nuove. Tra queste da oggi c’è anche Galdames che, da svincolato, ha firmato il nuovo contratto con il club ligure. Ventiquattro anno, accostato in passato anche al Milan, il cileno ha giocato gli ultimi tre anni in Argentina con la maglia del Velez: per lui in totale 63 presenze e 3 reti.