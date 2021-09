Tegola Juventus: Allegri rischia di perderne cinque contro il Napoli

Cinque calciatori della Juventus potrebbero saltare la sfida contro il Napoli perché di rientro troppo tardi dagli impegni con le Nazionali

L’attesa per la sfida contro il Napoli al Maradona, in programma sabato 11 settembre alle ore 18, rischia di essere macchiata dall’ansia per forfait già annunciati. A causa delle Nazionali, e delle gare sudamericane per i Mondiali in Qatar, cinque calciatori della Juventus potrebbero saltare la partita contro la squadra di Spalletti. Si tratta di Dybala, Cuadrado, Bentancur, Danilo e Alex Sandro.

Juventus, rischio emergenza col Napoli

Il motivo? Rientreranno in Italia a ridosso della partita, appena poche ore prima, e poi c’è il rischio quarantena tornando da zone ad alto rischio. Bisogna capire quale sarà il protocollo che verrà applicato e se ci sarà proroga dell’esenzione da quarantena. Situazione, questa, che coinvolge anche il Napoli, con Koulibaly e Ospina che avranno lo stesso problema (come Osimhen, che in attesa del ricorso è squalificato).

Un bel problema, questo, per Max Allegri, che intanto valuta soluzioni alternative. Una di queste potrebbe essere il passaggio al 3-5-2 con Kean accanto a Morata in attacco. Ma senza Dybala e Cuadrado sarà senz’altro un’altra Juve. Allegri era consapevole di queste difficoltà, ma non è l’unico allenatore a pagare dazio: molti sudamericani torneranno tardi, questa finestra inedita di sfide, dopo quelle saltate di marzo a causa covid, ha complicato i piani di molti club.