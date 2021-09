Guerra social tra Cile e Brasile, Vidal protagonista: parole al veleno

Grande polemica social tra Arturo Vidal e Richarlison al termine di Cile-Brasile. Il tutto ha avuto inizio durante l’ultima edizione della Copa America…

Quando di mezzo c’è Arturo Vidal, le polemiche si trascinano dall’interno all’esterno del campo, soprattuto in caso di sconfitta. È successo nuovamente, nel contesto della gara tra Cile e Brasile, vinta dai verdeoro e valida per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Il centrocampista dell’Inter questa volta se l’è vista con Richarlison, già entrato in polemica con i calciatori argentini dopo la finale di Copa America.

Dopo uno scontro in campo, i due calciatori hanno cambiato “ring” e hanno dato vita a un botta e risposta attraverso i propri canali social. La diatriba risale allo scorso luglio, quando il Cile venne eliminato dalla Copa America proprio dal Brasile con una rete di Paquetá. In quella circostanza, al termine della sfida, gli animi erano piuttosto accesi soprattuto per alcune decisioni dell’arbitro Loustau che, secondo Vidal, aveva visibilmente indirizzato la vittoria dei verdeoro. In quel momento il cileno si era espresso sui social così: “Il due volte campione ti ha messo in ginocchio. Ci vediamo in Cile, ma senza aiuto”, rimandando la sfida al prossimo incontro, che si è poi verificato.

In campo, tuttavia, nessuna vendetta per il Cile, che ancora una volta ha dovuto soccombere contro i verdeoro e Richarlison non ha perso occasione per togliersi un sassolino dalle scarpe. Il brasiliano ha ripreso quel famoso post pubblicato dal centrocampista, condividendo la foto di Vidal con due occhi che guardano altrove, per prenderlo in giro. Chiaramente il cileno non ha atteso a rispondere e ha condiviso una foto dell’attaccante coperta dall’emoticon di un pagliaccio, scrivendo: “E a questo clown chi lo conosce?”. D’altronde, a causa delle restrizioni Covid-19 vigenti in Inghilterra, Richarlison, oggi all’Everton, non era nemmeno in campo. Come finirà la guerra social? Si attendono altre reazioni…