Manca sempre meno a Svizzera-Italia, gara di qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022. La Nazionale di Roberto Mancini affronterà alle ore 20:45 gli elvetici del neo tecnico Yakin.

Dopo il pareggio contro la Bulgaria, la Nazionale italiana guidata da Roberto Mancini affronta, a Basilea, la Svizzera. Dopo il confronto agli Europei, dove gli azzurri si imposero per 3-0, nuova sfida questa sera alle ore 20:45. In caso di vittoria Mancini può raggiungere i trenta successi complessivi, mentre l’ultima sconfitta italiana risale a ben ventotto anni fa. Dopo il pari con la Bulgaria che ha leggermente complicato i piani in ottica qualificazione ai Mondiali del 2022 in Qatar, il CT italiano si aspetta una gara convincente.

Svizzera-Italia, le formazioni ufficiali

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. CT: Mancini.

Svizzera (4-3-2-1): Sommer; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Aebischer, Frei, Sow; Steffen, Zuber; Seferovic. CT: Yakin.

Arbitro: Del Cerro Grande.

Guardalinee: Cebrian Devis e Alonso Fernandez.

Quarto uomo: J. L. Munuera. Var: J. M. Munuera. Avar: Prieto.

Classifica gruppo C prima del fischio d’inizio