L’Inter prova ad anticipare a gennaio il colpo della svolta

Dopo le ultime prestazioni fornite da Handanovic, l’Inter sta cercando un nuovo portiere. Il giocatore più vicino è Onana.

L’Inter ha incominciato dove ha aveva finito l’anno scorso, ovvero vincendo. Nonostante il divorzio con Conte e le cessioni di Hakimi e Lukaku, i nerazzurri hanno vinto le prime due giornate di campionato contro il Genoa e contro il Verona e sono primi in classifica insieme a Milan, Lazio, Roma e Napoli.

La società lombarda è stata brava a rimpiazzare i giocatori ceduti con gli gli acquisti di Dumfries, Correa e e Dzeko. Il mercato è terminato il 31 agosto, ma Marotta ed Ausilio restano comuqne vigili su possibili occasioni per il futuro. L’Inter sta cercando soprattutto il futuro sostituto di Handanovic.

Inter, Onana può arrivare a Milano già a gennaio

Come quanto raccolto da ‘Tuttosport’, l’Inter ha bloccato Onana per l’anno prossimo. Il portiere ha deciso di non rinnovare il contratto con l’Ajax e si trasferirà a Milano da parametro zero. L’estremo difensore potrebbe essere a disposizione di Simone Inzaghi già a partire dal prossimo gennaio

Mark Overmars, il ds dell‘Ajax, ha fatto intendere che Onana potrebbe lasciare l’Olanda già a gennaio con un piccolo indenizzo. L’Inter sta vagliando anche i nomi di Meret e Cragno, ma il camerunense è in pole position. Le ultime prestazioni di Handanovic hanno spinto la società nerazzurra a velocizzare la ricerca.