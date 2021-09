Roma, Shomurodov senza filtri su Abraham: spunta fuori la rivelazione

LEGGI ANCHE >>> “Loro sono avvantaggiati e la Fifa se ne frega”: Napoli-Juve si è già accesa

Shomorudov su Abraham: “Dura vederlo arrivare alla Roma”

A rubare l’occhio, però, sono le parole che Shomurodov ha riservato per il neo-compagno, Tammy Abraham: “E’ stato difficile vederlo arrivare alla Roma, l’ho accettato solo con il tempo. Qui tutti vogliono giocare ed essere importanti, il mister darà un’occasione a ciascuno di noi. Adesso, è tutto a posto, io continuerò a lavorare duro per farmi trovare pronto. Sia dal primo minuto, che dalla panchina”.

D’altronde, Shomurodov non ha dubbi: “Mourinho non ci ha ancora provati in coppia, ma io ed Abraham possiamo coesistere. Il mister sa che posso anche giocare come esterno e credo che proverà a farlo nel corso di questa stagione”.