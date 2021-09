Roma, utimo capolavoro di mercato possibile: “Operazione concreta”

Roma, occhio ad un possibile capolavoro di mercato in queste battute finali: secondo Sky Sport, l’operazione è sempre più concreta

Il mercato della Roma non sarà stato quello che si attendevano molti tifosi, soprattutto dopo l’arrivo di José Mourinho. Eppure, i giallorossi ne sono usciti comunque rafforzati, rinfrescando e rinverdendo gli uomini in organico e smaltendo diversi esuberi sul groppone della società capitolina.

Certo, Nzonzi e Fazio restano ancora in organico, ma Tiago Pinto è al lavoro per piazzare un altro giocatore in uscita, in seguito all’addio di Javier Pastore per la Liga. Secondo quanto rivelato da ‘Sky Sport’, Amadou Diawara può salutare i giallorossi già nelle prossime ore, dopo che il centrocampista guineano è scalato sempre più indietro nelle rotazioni di José Mourinho.

Roma, ultime cessioni in vista: Diawara verso la Turchia

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, dunque, il Galatasaray sta spingendo per l’arrivo di Amadou Diawara. Il club turco avrebbe già ottenuto il via libera della Roma, disposta a cedere il calciatore ormai considerato in esubero. In queste ore, l’ex Napoli e Bologna risulta a colloquio con il proprio entourage e già in serata si attende un eventuale fumata bianca.

Il calciomercato in Turchia, dopotutto, termina l’8 settembre e la scadenza incombe con il passare dei minuti. Per il DS giallorosso, Tiago Pinto, la cessione di Amadou Diawara potrebbe essere un piccolo capolavoro, vista la grande difficoltà avuta dalla Roma nel piazzare i propri esuberi nel corso di questa sessione.