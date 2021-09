Juve, la sicurezza del calciatore: “In Champions solo loro meglio di noi”

Il difensore brasiliano della Juve Danilo ha rilasciato interessanti dichiarazioni riguardo il futuro in questa stagione del club bianconero.

L’inizio stagione della Juve è stato tutt’altro che positivo e attorno al nuovo ciclo di Massimiliano Allegri già sono nate numerose polemiche. Un punto in due gare di campionato e la cessione negli ultimi giorni di calciomercato della stella (ormai ex) Cristiano Ronaldo. Nonostante ciò ed in vista della difficile trasferta di Napoli, in casa bianconera si respira un clima di fiducia.

Il terzino bianconero Danilo è intervenuto nel corso di una diretta dello youtuber brasiliano Fui CLear ed ha parlato di vari temi ed in particolare ha commentato le prospettive del club in Champions League.

Juve, le parole di Danilo sull’obiettivo Champions

Il calciatore ha dichiarato: “Allegri è un vincente ed ha scritto pagine importanti della storia della Juve. Champions League? Non siamo favoriti, ma vogliamo essere competitivi”.

Poi ha proseguito: “In Europa credo che solo Psg, Liverpool e Manchester City siano un passo avanti a noi. La Juve è un club dove si può lavorare e io mi identico con le idee della nostra società”.