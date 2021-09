Napoli-Juventus non si gioca? Nella Liga due match rinviati

Le convocazioni delle Nazionali sudamericane hanno generato numerose polemiche in vista del big match di serie A tra Napoli e Juventus.

I match che disputeranno le nazionali sudamericane tra pochi giorni hanno portato diverse critiche. Tanti club di Serie A vedranno i propri giocatori tornare solo poche ore prima della giornata di campionato e club come Napoli e Juventus hanno dovuto collaborare affinchè i propri tesserati potessero arrivare in tempo. E’ il caso dei colombiano Juan Cuadrado e David Ospina con soprattutto il Napoli (in emergenza portieri) alle prese con questa importante problematica.

In Spagna nelle ultime ore hanno risolto questo problema in maniera diversa e grazie all’aiuto del presidente della Federazione spagnola Javier Tebas sono state rinviate Siviglia-Barcellona e Villarreal-Alaves.

Un precedente per Napoli e Juventus?

Appare davvero complicato che la Lega serie A, a pochi giorni dal big match, rinvii Napoli-Juve, in programma sabato alle ore 18. Questi due match rinviati in Liga potrebbero risultare come seri precedenti. Ecco il comunicato del Barcellona:

“La decisione è stata presa in quanto ci saranno giocatori che torneranno solo venerdi’ dopo tre incontri con la Nazionale e che dovrebbero giocare poi nel weekend, portando cosi a non garantire una situazione per competere su un piano di parità”.