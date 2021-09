“Non giocherà”: pessima notizia per il big in vista di Napoli-Juventus

Brutte notizie in casa Napoli, in vista della super-sfida alla Juventus: Spalletti sarà costretto a fare a meno di un pezzo da novanta

Due vittorie in due partite, ma anche qualche grana di troppo in questo suo avvio di campionato. Spalletti, certo, non si attendeva di dover affrontare la Juventus alla terza giornata senza alcuni dei suoi pezzi da novanta. Soprattutto, dopo il controverso start contro il Venezia, segnato da squalifiche ed infortuni.

In attesa di conoscere il responso della Corte d’Appello Federale sul caso Osimhen, il tecnico di Certaldo storce il naso e mastica amaro per un’altra possibile assenza. Piotr Zielinski non ha ancora recuperato al 100% dall’infortunio subìto nella gara inaugurale del campionato. E i segnali che giungono dal ritiro della Polonia sono tutt’altro che incoraggianti.

Verso Napoli-Juventus, Zielinski si ferma con la Polonia

“Zielinski non è ancora pronto, domani non giocherà”: è stato chiarissimo Paulo Sousa, commissario tecnico della Polonia. Per il centrocampista azzurro, l’assenza contro l’Inghilterra sarà la terza di fila, con un forfait che rischia di comprometterne l’utilizzo in campo anche in vista della gara tra Napoli e Juventus.

Secondo quanto riportato dall’edizione online de ‘Il Mattino’, lo staff tecnico di Paulo Sousa contava in un recupero al 100% di Zielinski, in vista della gara contro l’Inghilterra. E invece, gli ultimi test individuali hanno evidenziato stamattina risultati per nulla incoraggianti. Dopo Osimhen, Spalletti adesso è chiamato ad incrociare le dita anche per il polacco.