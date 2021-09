Juventus, l’ex tecnico svela l’attaccante che piace ad Allegri

Giovanni Galeone in un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato dell’attaccante che piace ad Allegri e alla Juventus.

Il mercato della Juventus è stato un po’ bocciato da tutti. La squadra bianconera ha preso solo Locatelli dal Sassuolo per rinforzare il centrocampo e il solo Kean dall’Everton per sostituire Cristiano Ronaldo. Allegri aveva richiesto un centrocampista pensante, ma sia Pjanic che Paredes non sono arrivati a Torino.

I tifosi juventini si aspettavano anche un altro attaccante dopo l’addio di CR7. La Juventus ha tentato di prendere Icardi in prestito, ma c’è stato il secco no del PSG. Un ulteriore tentativo per l’attaccante argentino ci potrebbe essere nel prossimo mercato di gennaio. Anche Vlahovic della Fiorentina è tra gli obiettivi dei bianconeri.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

La confessione di Galeone: “La Juventus e Allegri stanno seguendo Vlahovic”

Giovanni Galeone, maestro e grande amico di Massimiliano Allegri, ha rilasciato alcune dichiarazioni a ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ proprio sull’interessamento della Juventus per Vlahovic: “Ero sicuro che la Juventus prelevasse Vlahovic dalla Fiorentina. E’ un giocatore che piace tantissimo ad Allegri, ma a chi non piace un attaccante del genere?”.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, triplo allarme per Allegri in vista del Napoli

L’ex tecnico ha parlato anche dell’addio di Cristiano Ronaldo dopo tre anni di Juventus: “Partenza di Ronaldo? La Juve sta progettando in ottica futura, visto che Allegri ha un contratto di ben quattro anni. Ronaldo ti dà la garanzia di almeno 25 gol all’anno, ma se c’è una programmazione a lungo termine, cederlo è stata la scelta migliore”.