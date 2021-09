L’ultimo regalo della Lazio a Sarri: visite mediche in corso

A Paideia è giunto in mattinata Mattia Zaccagni per completare l’iter delle visite mediche con la Lazio, per essere a disposizione alla ripresa del campionato.

Mattia Zaccagni può ufficialmente intraprendere la sua avventura con la Lazio. Il calciatore aveva svolto tutti i test medici necessari già con l’Hellas Verona, ma ora dovrà ottenere la idoneità ripetendo le visite con i biancocelesti. Nonostante ciò, Zaccagni comunque aveva avuto modo di conoscere in allenamento i nuovi compagni di squadra. Stamattina, poi, si è presentato alla clinica Paideia per completare l’iter necessario.

Lazio, visite mediche per Zaccagni: sarà pronto già contro il Milan

Annunciato in extremis a chiusura della sessione estiva di calciomercato, il centrocampista è pronto per debuttare e vorrebbe farlo già al rientro in campionato, dopo la sosta Nazionali. D’altronde Sarri avrà bisogno di forze lucide e fresche, perché dovrà affrontare l’ostica trasferta contro il Milan, a San Siro.

D’altronde, i presupposti fanno pensare che nelle gerarchie di Sarri, Zaccagni potrà diventare davvero importante. Pare che l’intenzione iniziale sia servirsene come esterno, nonostante non sia il ruolo prediletto del calciatore di proprietà del Verona, schierato generalmente sulla trequarti alle spalle della punta. Il tutto sarà da vedere, nel frattempo la prima convocazione dovrebbe avvenire da subito.