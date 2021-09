Il Napoli ritrova Osimhen ma ne perde un altro per la Juve

Osimhen ci sarà con la Juventus, ma l’allenatore del Napoli Spalletti dovrà fare i conti con una nuova assenza in vista della gara di sabato

Ricorso vinto, Osimhen ci sarà con la Juventus, tutti contenti, ma Spalletti a metà: per sabato difficilmente recupererà Piotr Zielinski. Non ci sarà, salvo sorprese, il centrocampista polacco, che salterà anche la terza sfida della sua Polonia, quella contro l’Inghilterra. Ad annunciarlo il ct Paulo Sousa.

Zielinski ancora soffre per il problema fisico rimediato alla prima di campionato col Venezia quando fu costretto a uscire al minuto 22 sostituito da Elmas. Da allora, Zielinski ha fatto progressi – infatti ha risposto alla chiamata della sua nazionale – ma le condizioni fisiche non sono ancora ottimali e per questo il ct Sousa lo ha sempre preservato e lo lascerà in panchina anche contro l’Inghilterra.

Napoli, Zielinski non recupera?

Spalletti valuta a distanza le sue condizioni e sa bene che se non sarà al top, difficilmente potrà essere rischiato con la Juventus. Meglio prevenire e aspettare il suo definitivo recupero. Per questo motivo sabato contro la formazione allenata da Allegri dovrebbe giocare ancora una volta Elmas.

Il centrocampista macedone, anche lui impegnato in nazionale con la sua Macedonia, ha segnato all’esordio col Venezia e vuole conquistare la fiducia di Spalletti. Per questo ci terrà a fare bella figura sabato per scalare posizioni e giocare più di quanto non abbia fatto in passato con Gattuso.