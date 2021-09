Roma, la cessione a mercato chiuso può saltare definitivamente

La Roma ha cominciato benissimo la stagione. Il club giallorosso vuole sfoltire la rosa, ma una cessione è saltata in queste ore.

José Mourinho è riuscito in pochi mesi a risollevare l’intero ambiente che ruota intorno all’universo Roma. La squadra giallorossa si è qualificata ai gironi della Conference League ed è a punteggio pieno dopo aver vinto contro Fiorentina e Salernitana nelle prime due giornate di campionato.

La Roma affronterà domenica sera, ore 20.45, il Sassuolo ed avrà l’occasione di guadagnare qualche punto sulle proprie avversarie, visto i scontri diretti tra Napoli e Juventus e Milan e Lazio. Gli ultimi giorni del mercato giallorosso sono stati contraddistinti dalle uscite di Pastore ed Olsen, mentre un altro giocatore in uscita resterà a Trigoria almeno fino a gennio.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Roma, niente Galatasaray per Diawara che resterà almeno fino a gennaio

Come quanto raccolto dal portale ‘Calciomercato.it’, è saltata la trattativa con il Galatasaray per la cessione di Diawara. Per le squadre turche è ancora possibile comprare giocatori fino alle 23 di stasera. La squadra allenata da Fatih Terim ha deciso di comprare Gustavo Assuncao dal Farmalicao. Il brasiliano è già ad Istanbul per firmare il contratto.

LEGGI ANCHE >>> Roma, Shomurodov senza filtri su Abraham: spunta fuori la rivelazione

Dopo la paura provata durante il colpo di stato in Guinea, che non ha fatto disputare la gara contro il Marocco, Diawara è tornato da qualche giorno a Roma. L’ex giocatore del Napoli in queste prime partite della stagione è stato messo in disparte da Mourinho. Il tecnico portoghese non sembra che voglia, almeno per il momento, puntare su di lui.