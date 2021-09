Roma, sospiro di sollievo per i tifosi: “Fissato l’incontro per il rinnovo”

La settimana prossima la dirigenza della Roma e Lorenzo Pellegrini si incontreranno per definire gli accordi per il rinnovo di contratto.

L’inizio di stagione della Roma di Josè Mourinho fa letteralmente sognare i tifosi giallorossi. La nuova società per accontentare le richieste del tecnico portoghese ha effettuato diversi colpi di mercato ed allo stesso tempo si è al lavoro per blindare le pedine fondamentali della rosa capitolina.

Una delle questioni più spinose per la Roma è la situazione del centrocampista anche della Nazionale italiana Lorenzo Pellegrini. Il capitano del club giallorosso ha il contratto in scadenza nel 2022 e le parti sono da tempo al lavoro per trovare un accordo che possa accontentare tutte le parti.

Roma, fissato l’incontro per il rinnovo di Pellegrini

Il calciatore ha iniziato la stagione ‘alla grande’ realizzando due reti in campionato ed una in Conference League. Secondo quanto riporta Sportmediaset il club giallorosso è deciso a chiudere una volta per tutte la questione rinnovo fermando cosi tutti i malumori dei tifosi.

Il portale conferma che la prossima settimana ci sarà un incontro per chiudere il rinnovo di Pellegrini: l’offerta della Roma prevede l’aumento del contratto a 3 milioni più 1 di bonus e soprattutto la rimozione della clausola di 30 milioni di euro.