“Dovete vergognarvi”: il furioso messaggio di Mancini

E’ furioso Roberto Mancini dopo la vittoria dell’Italia contro la Lituania: “Dovete vergognarvi” il messaggio social del ct

La vittoria contro la Lituania e il contemporaneo pareggio della Svizzera tranquillizza l’Italia di Roberto Mancini in ottica qualificazioni Mondiali. Gli azzurri sono più vicini al traguardo e decisiva sarà la sfida di novembre proprio contro gli elvetici. Questo però non è stato sufficiente al commissario tecnico per vivere una serata di tranquillità. I gol di Raspadori e Kean, i messaggio dei giovani lanciati in campo sono stati subito archiviati dall’allenatore al momento del ritorno a casa.

Proprio sulla via del rientro Mancini ha ricevuto una sorpresa non certo gradita che lo ha mandato su tutte le furie. E’ destinata a far discutere la storia pubblicata su Instagram dal commissario tecnico campione d’Europea. Uno sfogo che però con il calcio non ha nulla da vedere.

Mancini e l’autostrada chiusa: “Dovete vergognarvi”

Roberto Mancini si scaglia contro le autostrade dove aver trovato chiuso lo svincolo per la A26. Il commissario tecnico a quel punto non ci ha visto più e impugnato il telefonico ha immortalato la scena con un breve video dove gli scappa anche una parolaccia.

Ancora più eloquente le frasi che scrive poi nella storia pubblicata a notte fonda su Instagram: “Queste sono le autostrade italiane – il suo sfogo -. Arrivi a mezzanotte dalla A7 e allo svincolo per l’A26 trovi l’autostrada chiusa senza un cartello che segnala la chiusura. Vergognatevi, ma in tanti dovete vergognarvi”.