Un altro infortunio in Nazionale: allarme per il club di Serie A

Tegola in Nazionale per il difensore uruguaiano Godin. Il giocatore ha avuto un problema che potrebbe fargli saltare due gare di Serie A.

In questi giorni ci sono state mille polemiche per i troppi impegni che le Nazionali affrontano in tutto il mondo. Giocatori di Serie A sono costretti a disputare tre gare in circa una settimana o, come capitato a diversi sudamericani, rischiano di tornare a casa solo poche ore prima dell’inizio del campionato.

La nazionale italiana guidata da Roberto Mancini ha avuto diversi problemi ma non è l’unica. Nelle ultime ore è andato ko anche l’ex difensore dell’Inter ed ora al Cagliari Diego Godin. Il giocatore doveva disputare nella notte un match valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali tra il suo Uruguay e l’Ecuador.

Cagliari, un nuovo problema in Nazionale per Godin

Negli ultimi tempi Diego Godin non è nuovo ad infortuni e questo potrebbe essere solo l’ennesimo di una lunga serie. Secondo il comunicato della sua nazionale Godin ha avuto il riacutizzarsi di una tendinopatia alla rotula sinistra.

Brutte notizie anche per il tecnico del Cagliari Leonardo Semplici che rischia di perdere il centrale difensivo per i prossimi due impegni di campionato contro Genoa e Lazio.