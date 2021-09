Haaland, in estate sarà bagarre: intanto crolla la prima delle pretendenti

La prossima estate potrebbe esserci una grossa asta per Haaland. La Juve è presente mentre sembrerebbe sfumare l’opzione Bayern Monaco.

Erling Haaland è una macchina da gol e continua a macinare record con la maglia del Borussia Dortmund. La prossima estate il giocatore potrebbe cambiare aria visto una clausola rescissoria per l’estate 2022 di ‘soli’ 75 milioni di euro. Tutti i top club europei monitorano la situazione e sognano di acquistare il forte bomber, da tempo sul norvegese c’è anche il pressing della Juventus.

Sul giocatore c’era anche il Bayern Monaco, ma ultime indiscrezioni vedono il club tedesco distante dal centravanti e pronto ad entrare in corsa per riportare un altro giocatore in Bundesliga.

Juve, il Bayern Monaco pronta a virare su Werner

Con Robert Lewandowski, che, visto l’età potrebbe dire addio a fine anno, il Bayern Monaco è a caccia di un sostituto ma Haaland non rappresenta una seria opzione di acquisto. Secondo quanto riporta il portale tedesco sport1.de il club bavarese lavora al ritorno in patria dell’attaccante del Chelsea Timo Werner.

Con l’acquisto di Romelu Lukaku per Werner c’è sempre meno spazio in maglia Blues ed il giocatore potrebbe quindi dire addio a fine stagione.