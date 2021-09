“Siamo distrutti, roba da matti”: la denuncia di Vidal che fa tremare l’Inter

La partita di qualificazioni ai Mondiali 2022, giocata tra Colombia e Cile, è terminata con un sonoro 3-1: Vidal ha perciò detto la sua.

Nel corso di questa notte, si è giocata la sfida tra Colombia e Cile, utile alla qualificazione ai Mondiali 2022 che si svolgeranno in Qatar. Stanotte è toccata quindi al girone Conmebol. Il match ha visto un risultato finale di 3-1, con i colombiani che hanno ottenuto una schiacciante vittoria. A questo proposito, è intervenuto Arturo Vidal, nel post partita, dichiarando che: “Giocare a Barranquilla è un inferno, la Colombia diventa davvero formidabile“.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Arturo Vidal parla della sfida giocata dal suo Cile contro la Colombia

Le parole di Vidal hanno sicuramente elogiato la Colombia. Ma non solo. Il centrocampista si è infatti anche lamentato dei ritmi forsennati a cui tutti i giocatori, specialmente quelli sudamericani, sono sottoposti. Queste le dichiarazioni del cileno nel post partita: “Bisogna anche dire che tre partite in otto giorni ci hanno ammazzato“.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, da Napoli l’alleato più inaspettato: “Non è giusto così”

“Non so quante ore di volo – ha continuato Vidal – abbiamo fatto. Questa è una follia“. Il giocatore, terminata la sosta Nazionali, è atteso a Milano per la partita che i nerazzurri giocheranno già domenica 12 settembre contro la Sampdoria. Un vero e proprio tour de force che, sicuramente, non fa vivere sogni tranquilli ai vari club di appartenenza dei calciatori, come accade in questo caso specifico per l’Inter.