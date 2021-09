DIRETTA Atalanta-Fiorentina: segui la partita LIVE

Alle 20.45 spazio all’ultimo anticipo di questo sabato di Serie A. Scendono in campo l’Atalanta di Gasperini e la Fiorentina di Italiano.

Dopo la sosta per le nazionali, la Serie A torna in campo e lo fa con match che già possono essere decisivi per il prosieguo della stagione. La vittoria del Napoli contro la Juventus ha già aperto il dibattito per il prosieguo della stagione, con gli azzurri che dopo appena tre giornate hanno già otto punti di vantaggio su una Juve che ad oggi ha soltanto un punto in classifica.

Stasera tocca all’Atalanta di Gasperini dimostrare di poter rientrare benissimo tra le prime quattro della classe. Qualche problemino in avvio c’è stato, ma adesso conta mostrare le solidità necessaria per imporsi a grandi livelli, in attesa del prossimo impegno di Champions.

Di fronte c’è una Fiorentina molto ambiziosa, e pronta a mostrare le proprie qualità nel segno di Vincenzo Italiano. Una sfida importante, quella di Firenze, per l’ex allenatore dello Spezia, nel segno di Vlahovic. Il bomber è rimasto in viola grazie al lavoro di Commisso, ora la piazza si aspetta i gol necessari per riportare in alto la Fiorentina.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Atalanta-Fiorentina, le formazioni ufficiali