Il ‘colpo’ più atteso del Napoli può arrivare “tra 15 giorni”

Faouzi Ghoulam sarà presto arruolabile nel Napoli di Luciano Spalletti. Lo fa sapere il ds Giuntoli, che annuncia i tempi previsti per il rientro.

Nel computo degli infortuni in casa Napoli, arriva una bella notizia per Luciano Spalletti. Il tecnico azzurro, infatti, potrà presto contare sull’apporto in squadra di Faouzi Ghoulam, che durante il ritiro estivo degli azzurri ha dimostrato ancora una volta grande qualità e propensione al lavoro.

Napoli, Giuntoli annuncia il ritorno di Ghoulam

In estate si è parlato della necessità di acquistare un terzino sinistro da parte del Napoli e la società ha sondato diversi calciatori, fino ad avvicinarsi particolarmente a Emerson Palmieri, il quale poi è finito in Ligue 1 al Lione. D’altronde Ghoulam era fermo ai box nuovamente a causa della rottura del legamento crociato.

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, intervenuto ai microfoni di ‘DAZN’ a pochi minuti dalla sfida del Maradona contro la Juventus, ha dichiarato sul difensore algerino: “Il recupero di Ghoulam sta venendo fuori benissimo, è già in gruppo. Spero che entro 15 giorni possa tornare a giocare“. È la principale necessità anche dell’allenatore, che può contare su un’alternativa valida e anche su uno dei leader dello spogliatoio del Napoli, nonostante nelle ultime stagioni non abbia mai avuto contuità a causa degli infortuni.