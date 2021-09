“Torna lunedì”: l’annuncio di Pioli sulla pesante assenza del Milan contro la Lazio

Giroud è guarito dal Covid ma non è stato convocato per la partita contro la Lazio. Arrivato l’annuncio del tecnico del Milan Pioli.

Olivier Giroud è fuori dalla lista dei convocati del Milan per la partita contro la Lazio. L’attaccante (guarito nelle ultime ore dal Covid) oggi non si è allenato con il resto della squadra ed il tecnico Stefano Pioli, d’accordo con la società, ha deciso di lasciarlo a casa e non utilizzarlo nella gara in programma domenica alle ore 18.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milan, niente da fare per Giroud: non verrà convocato contro la Lazio

La conferma è arrivata nel corso della conferenza stampa odierna dell’allenatore. “È stata una sosta abbastanza buona, non ci voleva l’infortunio di Krunic. Arriva un momento della stagione in cui saremo impegnati ogni 3 giorni. Krunic non ci sarà come non ci sarà Giroud, sono due settimane che è fermo, lo rivedremo lunedì”. A sostituirlo potrebbe essere Zlatan Ibrahimovic, completamente recuperato, tuttavia l’allenatore sembra intenzionato a farlo partire dalla panchina. In attacco spazio quindi al duo composto da Rafael Leao e Ante Rebic, supportati da Brahim Diaz.

LEGGI ANCHE >>> Voleva il Milan, oltre al danno arriva la beffa: “Sarà sanzionato”

Giroud questa mattina ha sostenuto uno screening medico come previsto dal protocollo federale. Rientrerà in tempo per giocare mercoledì la delicata sfida di Champions League, che vedrà i rossoneri affrontare il Liverpool. Il francese ex Chelsea ha iniziato nel migliore dei modi la stagione al Milan: finora ha segnato 2 gol (doppietta al Cagliari), diventando fin da subito un terminale importante per i compagni. Ora, con la sua assenza, Pioli dovrà rivedere le proprie strategie.