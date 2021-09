Pioli esce allo scoperto: “Vi svelo cosa vorrei da Kessié”

Nessun accordo tra Kessié ed il Milan per il rinnovo del contratto: parti molti distanti. Il tecnico Pioli svela cosa vorrebbe dal giocatore.

In bilico il futuro di Franck Kessié al Milan. L’ivoriano, attraverso il suo agente, sta infatti continuando a chiedere almeno 8 milioni per rinnovare il contratto in scadenza nel 2022. Troppo per Paolo Maldini e Federic Massara, disposti ad arrivare ad un massimo di 6.5. Gli incontri andati in scena nei giorni scorsi non hanno prodotto significativi passi in avanti importanti e così l’addio a parametro zero appare molto vicino.

Milan, niente accordo con Kessié per il rinnovo del contratto. La richiesta di Pioli

Sulle sue tracce c’è il Paris Saint Germain, pronto a replicare l’operazione che ha portato sotto la Tour Eiffel Gianluigi Donnarumma. Tra il club francese ed il giocatore i contatti sono stati già avviati ed ulteriori sviluppi sull’argomento sono attesi nelle prossime settimane. Il Milan, dal canto suo, proverà a fare un altro tentativo tuttavia, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, tra le parti attualmente regna il gelo.

Il tecnico Stefano Pioli, nel corso della conferenza stampa che precede la partita di domenica contro la Lazio, è voluto intervenire sull’argomento al fine di spegnere l’allarme e rassicurare i tifosi. “Vorrei che Kessie firmasse, certo. Ma riguarda più club e agente, non è il momento di preoccuparsi. Con lui parlo solo di campo e lo vedo motivato, sereno e concentrato”.