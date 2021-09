Napoli, infortunio Insigne: arriva il comunicato ufficiale

Il Napoli ha battuto la Juventus 2-1, ma Insigne è uscito anzitempo nella ripresa per infortunio. Ecco il comunicato sulle sue condizioni.

Il Napoli di Spalletti ha incominciato alla grande il campionato. Gli azzurri, dopo le prime tre gare di campionato e in attesa delle gare di domani, sono primi in classifica a punteggio pieno. I partenopei hanno sconfitto meritatamente la Juventus nel match di questa sera allo Stadio Diego Armando Maradona.

L’ex tecnico di Roma ed Inter è subito entrato nella testa dei suoi nuovi giocatori. Il Napoli sbaglia ancora tanto, vedi l’errore di Manolas sul gol di Morata, ma mostra competezza ed esprime a tratti anche un bel gioco. L’unica nota stonata della serata è l’infortunio di Insigne che è stato costretto ad uscire al 73′.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Napoli, per Insigne trauma contusivo al ginocchio destro

Il Napoli ha reso note le condizioni di Insigne tramite un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale da qualche minuto: “Lorenzo Insigne è stato sostituito da Zielinski nella ripresa durante il match contro la Juventus. Il giocatore partenopeo ha riportato un trauma contusivo al ginocchio destro”.

LEGGI ANCHE >>> ‘Lite furibonda’: scintille tra Allegri e Spalletti negli spogliatoi

Insigne si è infortunato mentre batteva un calcio d’angolo. Il neo campione d’Europa ha subito richiesto il cambio. Il capitano del Napoli voleva festaggiare in maniera diversa le 400 presenze in maglia azzurra raggiunte questa sera. I prossimi giorni saranno decisivi per conoscere le condizioni del giocatore.