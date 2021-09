Serie A, tegola per l’allenatore: la spalla finisce KO

Il giorno dopo la vittoria in trasferta sull’Atalanta, la Fiorentina fa i conti con il bilancio del match: una vittoria ma anche un infortunio, ovvero quello di Lorenzo Venuti.

La vittoria della Fiorentina per 2-1 sull’Atalanta al Gewiss Stadium non è soltanto felice, purtroppo si trascina dietro anche un infortunio. La Viola di Vincenzo Italiano a match in corso ha dovuto sostituire Lorenzo Venuti dopo un contrasto di gioco ed è giunto un comunicato sulle condizioni del calciatore.

Fiorentina, infortunio Venuti: si tratta di una lussazione

Al 25′, infatti, il difensore è stato protagonista di un contrasto con Pasalic piuttosto veemente. Ha dovuto lasciare il campo al compagno Odriozola, poiché incapace di proseguire in partita. Da subito il club si è messo in allerta con lo staff medico, convinti di una lussazione alla spalla, a causa del dolore persistente del calciatore.

Le prime sensazioni sono state poi confermate. La società ha diramato un comunicato nel quale ha confermato la lussazione alla spalla sinistra per Venuti. Al momento non è possibile però stabilire dei tempi di recupero certi. “L’entità dell’infortunio verrà quantificata dopo gli accertamenti che saranno effettuati nei prossimi giorni”, ha infatti precisato il club viola all’interno del comunicato sul 26enne di Montevarchi.