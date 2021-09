Manca sempre meno al fischio di inizio di Sampdoria-Inter. Alle ore 12:30 allo stadio di Marassi, palla al centro per il lunch match.

Alle ore 12:30 fischio di inizio di Sampdoria-Inter. A Marassi Roberto D’Aversa affronterà Simone Inzaghi. I nerazzurri sono in cerca di conferme, anche per provare ad arrivare alla sfida contro il Real Madrid con la giusta carica. Da valutare le condizioni di Lautaro Martinez e del Tucu Correa, impegnati in settimana con la Nazionale argentina. Roberto D’Aversa, invece, è concentrato per provare a strappare punti importanti contro i campioni d’Italia. Concentrazione: questo quello che il tecnico ha chiesto ai suoi ragazzi.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Sampdoria-Inter, le formazioni ufficiali

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Silva, Thorsby, Damsgaard; Quagliarella, Caputo. All.: D’Aversa.

LEGGI ANCHE >>> Koulibaly eroico al Maradona, ma i tifosi lo pizzicano: “Non lo sai fare”

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All.: Inzaghi.