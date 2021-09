Inter, la mossa a sorpresa per portare a Milano l’attaccante del futuro

L’Inter pensa all’attacco del futuro. Pronta la mossa per portare a Milano il giovane attaccante italiano.

Sono passate ormai diverse settimane dall’addio di Romelu Lukaku all’Inter. Una scelta sofferta ma ponderata, da parte del club e dello stesso giocatore che ha cosi deciso di tornare al Chelsea, per misurarsi con una nuova avventura e provare a riscrivere la sua storia con i blues.

Una mossa, quella di cedere il centravanti belga, che ovviamente ha provocato la reazione dei tifosi nerazzurri in tempi non sospetti. Una scelta che ovviamente è andata a sposare anche la volontà del giocatore, oltre a prendere in considerazione l’importante introito economico derivante dalla sua cessione.

L’avvio di campionato ha placato gli animi, con la squadra di Simone Inzaghi che ha trovato due vittorie e mostrato grande compattezza sul campo. E la dirigenza lavora anche al futuro.

Inter, pronta la mossa per l’attaccante del futuro

Le prime due giornate di campionato hanno mostrato un’Inter assolutamente in palla e con grande voglia di dimostrare. In avanti, nonostante la partenza di ‘Big Rom’, c’è grande entusiasmo. Lautaro ma anche Correa e Dzeko, nomi importanti che lavoreranno per il bene della squadra.

La dirigenza nerazzurra, però, sta lavorando per portare a Milano quello che sarà l’attaccante del futuro. Il nome in cima alla lista è quello di Giacomo Raspadori, che col Sassuolo continua a mostrare cose decisamente positive.

La mossa che Marotta starebbe studiando – secondo Tuttosport – sarebbe prenderlo già a gennaio, bruciando quindi la concorrenza, ma lasciarlo al Sassuolo almeno fino alla fine della stagione.