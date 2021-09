L’Inter si ferma al Ferraris: D’Aversa strappa un punto ad Inzaghi

L’Inter si ferma su un pari contro un’ottima Sampdoria, a segno con un grande gol nella ripresa con il 2 a 2 di Augello.

L’Inter di Simone Inzaghi non va oltre il 2 a 2 nell’insidiosa trasferta del Ferraris contro la Sampdoria. Match ricco di emozioni in entrambi i tempo con le squadre che giocano a viso aperto ed ad un ritmo intenso nonostante l’orario.

I nerazzurri passano in vantaggio grazie ad una magistrale punizione di Dimarco, al suo primo gol in nerazzurro, ma pochi minuti dopo pareggia Yoshida grazie alla decisiva deviazione di Dzeko. Il primo tempo finisce con l’Inter comunque in vantaggio grazie alla rete di Lautaro Martinez. Nella ripresa la Sampdoria trova subito il pari grazie ad una rete straordinaria di Augello e nonostante occasioni da ambo le parti (un salvataggio di D’Ambrosio sulla linea) il match si conclude in parità.

Inter fermo a 7 punti, Napoli solo in vetta

Nel finale di gara nerazzurri costretti anche a giocare in 10 a causa di un infortunio al neo entrato Sensi con Inzaghi costretto cosi a difendere il risultato.

Nel finale l’assalto blucerchiato si ferma davanti all’imprecisione degli attaccanti. L’Inter avanza cosi a 7 punti in classifica con il Napoli che resta solo in vetta a quota 9 punti dopo tre giornate di campionato.