Sampdoria-Inter, la Lega ha deciso: gol di Yoshida o autogol di Dzeko?

La rete del momentaneo pareggio della Sampdoria contro l’Inter sta portando diversi dubbi, anche se la Lega sembra aver deciso.

Il primo tempo del match di campionato tra Sampdoria e Inter ha regalato diverse emozioni. I primi 45 minuti sono terminati sul risultato di 2 a 1 per la squadra di Simone Inzaghi, in vantaggio grazie alle reti di Dimarco e Lautaro Martinez. Il club blucerchiato aveva pareggiato momentaneamente grazie alla rete di Yoshida.

Proprio questa rete ha generato però numerose polemiche, soprattutto nel mondo social: il tiro di Yoshida era centrale ed è stato deviato da Edin Dzeko che ha cosi spiazzato totalmente Handanovic. Negli ultimi minuti sono nati dubbi sulla paternità di questa rete e c’è qualcuno che parla addirittura di autogol del calciatore bosniaco.

La decisione della Lega sul gol della Sampdoria

Nonostante i dubbi la Lega Serie A ha assegnato il gol a Yoshida, considerando cosi ‘non volontaria’ la deviazione dell’attaccante nerazzurro.

Per il difensore giapponese è questa la prima rete stagionale mentre il club blucerchiato avrà ora a disposizione altri 45 minuti di gioco per provare a rimettere in sesto la partita.