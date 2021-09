“Come Mihajlovic”: Sampdoria-Inter, tifosi nerazzurri scatenati sui social

I tifosi dell’Inter estasiati dalla rete siglata su punizione nel primo tempo a Marassi contro la Sampdoria di D’Aversa. Il match è sul 2 a 1

Nel corso della sua storia l’Inter ha spesso avuto grandissimi giocatori tiratori da fermo: nessuno dimentica le magie di Roberto Baggio o le ‘bombe’ di Roberto Carlos che ogni domenica puntualmente incantavano lo stadio di San Siro. Non possiamo dimenticare anche l’ex calciatore di Lazio e Inter Sinisa Mihajlovic, attualmente tecnico del Bologna.

Nell’ultima sessione di calciomercato il club nerazzurro è intervenuto prima con le cessioni di Hakimi e Lukaku e poi con una lunga serie di acquisti. Tra gli altri sono arrivati due giocatori come Federico Dimarco ed Hakan Calhanoglu, entrambi molto abili sui calci da fermo.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter, grande rete su punizione di Dimarco

Nel corso del match valido per la terza giornata di campionato tra Sampdoria e Inter, terminato all’intervallo sul 2 a 1, il club nerazzurro è passato in vantaggio grazie ad una magnifica punizione di Federico Dimarco (poi successivamente ci sono stati i gol di Yoshida e Lautaro Martinez.) Il giocatore ha tirato un vero e proprio ‘bolide’ sul palo del portiere e la palla è diventata imparabile per il portiere Audero.

Federico #DiMarco verrà usato da testimonial per una ditta di pulizie….

Come toglie lui la polvere dall'incrocio dei pali nessuno!#SampdoriaInter — Luigi Rondolini (@Rondo_31) September 12, 2021

LEGGI ANCHE >>> Adesso Mancini finisce sotto accusa: Inter infuriata

Esordio dal primo minuto e subito rete per il difensore nerazzurro che gioca in quanto sostituto dell’infortunato Bastoni, tornato malconcio dopo gli impegni in Nazionale.