“Mi fa star male” : ora per la Juventus sono guai seri

Wojciech Szczesny è già divenuto un caso per la Juventus, dopo alcune uscite dubbiose nelle prime tre giornate di campionato. Possibile intervento durante il mercato invernale.

Napoli-Juventus è stata la seconda sconfitta della stagione per i bianconeri, unitamente al pareggio conseguito alla prima di campionato contro l’Udinese. Un bilancio negativo per ciò che concerne il nuovo debutto di Max Allegri sulla panchina torinese. A tanti fattori può imputarsi questo inizio poco convincente, ma alla cronaca balza il portiere Szczesny, non esente da colpe sui cinque gol già subiti in tre partite.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, ora Szczesny non convince più

Per potenziare la difesa fra i pali la Juve dovrebbe comprare una vocale #Szczesny — Antonella carulli (@Cassandracaru) September 12, 2021

Ho tifato Juve anche con Boumsong e Grygera, ma fino a quando ci sarà szczesny in campo mi sforzerò di non guardare le partite Avverto un malessere fisico ogni volta che lo inquadrano, consapevole che da un momento all’altro prenderemo gol per colpa sua — La commare 💫 (@SzCzsucks) September 12, 2021

Iniziamo a far accomodare in panca #Szczesny , come buon augurio… — Mimmo Apicella (@domap72) September 12, 2021

#Szczesny comincia a ricordarmi il Van der Sar che ci costó uno scudetto. — David Nullo (@DavidNullo) September 12, 2021

Ok gli altri, ma come si fa a non "attaccare" Szczęsny dopo una prestazione del genere, l'ennesima? — MaxPil (@massimopileri27) September 12, 2021

Il polacco aveva convinto la Juventus e i suoi tifosi nelle ultime stagioni, tanto da averci seriamente puntato come successore di Buffon. È evidente che il rendimento è in una fase calante e alle sue spalle ha Mattia Perin, che potrebbe anche scalzarlo da titolare, ben presto. Il popolo juventino, infatti, ha cominciato a reclamare sui social proprio l’impiego dell’ex estremo difensore del Genoa, senza protrarre ulteriormente questa situazione al momento altalenante.

LEGGI ANCHE >>> “Errori pacchiani”: Juventus, a sorpresa due bocciature eccellenti

Intanto alla Juventus tocca fare chiarezza sul futuro, almeno nei suoi progetti. L’estate di Szczesny è stata caratterizzata dall’attesa di un’offerta che non è arrivata, nonostante la società fosse disposta a cederlo per cifre non troppo onerose. Il problema è nell’ingaggio del polacco, che percepisce al momento di circa 7 milioni di euro a stagione. Senza cederlo, difficile sarà trovare un altro portiere da schierare titolare, anche perché Donnarumma nel frattempo è finito al PSG.