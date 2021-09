Inter-Real Madrid, il top player salta il match: problemi alla coscia destra

Niente Inter per Bale. L’attaccante alle prese con un nuovo infortunio. Un pericolo in meno per Inzaghi, che potrebbe recuperare Bastoni.

Gareth Bale non ci sarà mercoledì, nella partita di Champions League che vedrà l’Inter affrontare il Real Madrid. Il gallese, stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo ‘As’, è stato sottoposto ad alcuni test medici che hanno rilevato una “lesione ai muscoli posteriori della coscia della gamba destra” che, di fatto, lo obbligherà a restare ai box.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Niente Inter per Bale: nuovo infortunio per l’attaccante

Difficile prevedere quando il giocatore potrà tornare a disposizione del tecnico Carlo Ancelotti, considerando che il Real Madrid non ha diffuso informazioni al fine di proteggere la privacy del suo tesserato. Una brutta tegola per Bale, autore di un buon inizio di stagione: sempre titolare in campionato, con la maglia della nazionale di recente ha anche realizzato una tripletta alla Bielorussia.

LEGGI ANCHE >>> Lukaku ‘suggerisce’ il doppio scippo all’Inter e fa tremare Inzaghi

Bale è il giocatore più pagato della squadra, insieme a Eden Hazard (15 milioni netti all’anno), e lo scorso anno al Tottenham ha totalizzato 16 gol e 3 assist in 34 partite stagionali complessive. Un pericolo in meno per Simone Inzaghi il quale per l’importante partita potrebbe recuperare Alessandro Bastoni, tenuto a riposo domenica dopo i suoi impegni con l’Italia. Il difensore, spiega la società nerazzurra, “si è sottoposto stamattina a nuove valutazioni clinico-strumentali che hanno dato esito negativo”. Possibile quindi che possa rientrare nella lista dei convocati.