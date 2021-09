Senza pace, la Juventus fa i conti con l’ennesimo forfait

La Juventus molto difficilmente recupererà Chiesa per la partita di Champions League contro il Malmoe: l’azzurro si è allenato a parte.

Senza pace. Per la Juventus è un inizio di stagione da dimenticare. Un solo punto in campionato, frutto del pareggio con l’Udinese e delle due sconfitte patite per mano dell’Empoli e del Napoli. Massimiliano Allegri si aspettava un avvio ben differente ed il rischio è che la situazione possa peggiorare ulteriormente.

Juventus, difficile il recupero di Chiesa per la Champions League

Domani sera è in programma il debutto in Champions League, in casa del Malmoe. Una sfida da non sbagliare, che vedrà il ritorno dei sudamericani esclusi dalla partita di sabato: in campo si dovrebbero quindi rivedere Paulo Dybala, Rodrigo Bentancour, Juan Cuadrado, Alex Sandro e Danilo. Chi invece non dovrebbe esserci è Federico Chiesa.

L’esterno azzurro, infatti, oggi si è allenato ancora a parte rispetto alla squadra e vederlo nella rosa dei convocati della Juventus, al momento, risulta molto difficile. Ulteriori informazioni in merito, con tutta probabilità, arriveranno nel corso della conferenza stampa di Allegri, il quale continuerà a dare fiducia a Wojciech Szczesny nonostante i numerosi errori compiuti fin qui. Mattia Perin, nel frattempo, freme in panchina: sa che il suo momento può arrivare da un momento all’altro.