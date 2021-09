Bakayoko ora reagisce: il duro messaggio ai tifosi della Lazio

Dopo quanto accaduto, con i tifosi della Lazio protagonisti di alcuni cori discriminatori, Bakayoko chiede una punizione per i responsabili

La vittoria convincente contro la Lazio è stata macchiata dai cori discriminatori dei tifosi biancocelesti nei confronti del centrocampista Tiemoué Bakayoko. Il ventisettenne francese è stato bersaglio di qualche ritornello che ben poco ha a che vedere con il mondo dello sport. Una circostanza che ha fatto infuriare il Milan. I rossoneri già nella serata di ieri hanno fatto sapere di voler condannare l’episodio attraverso un comunicato. Oggi, a poche ore di distanza, è arrivato anche il commento dell’ex Chelsea e Napoli. Il calciatore ha risposto in modo elegante.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tiemoué Bakayoko 14 🇫🇷🇨🇮 (@bakayoko_official14)

Milan, il messaggio di Bakayoko: “Orgoglioso della mia pelle, mi auguro che i responsabili vengano identificati”

Il calciatore ha ringraziato i suoi nuovi-vecchi tifosi (al Milan era già stato in prestito nella stagione 2018-2019 quando ha vissuto qualche piccolo contrasto con Gattuso) e poi riservato una stilettata ai tifosi della Lazio che hanno intonato i cori nei suoi confronti: “Grazie per la calorosa accoglienza rossoneri… Purtroppo mi sono infortunato nel giorno del mio debutto, ma la cosa più importante sono i 3 punti della squadra. Ad alcuni tifosi della Lazio e ai loro cori razzisti verso me e mio fratello Franck Kessié dico che siamo forti e orgogliosi del colore della nostra pelle. Ripongo la mia fiducia nel club e spero che vengano identificati”.

Il calciatore pertanto si è mostrato in sintonia con la volontà del Milan di intraprendere un’azione in seguito a quanto avvenuto. I rossoneri in precedenza avevano già fatto sapere di valutare la presentazione di un esposto alla Figc dopo aver valutato l’accaduto, ascoltato da spettatori e giornalisti presenti a San Siro e proveniente dal settore ospiti.

LEGGI ANCHE >>> Il Milan può ricevere altre due buone notizie: Scaroni fa sperare

Nel corso della sua carriera, Bakayoko ha incontrato la Lazio in sette circostanze, cinque volte con la maglia del Milan e due con quella del Napoli. Il suo bilancio contro i biancocelesti è costituito da tre vittorie, due pareggi e altrettante sconfitte. In Italia, fino a questo momento, il centrocampista francese ha totalizzato 87 presenze frutto delle sue esperienze con le maglie delle due società sopra menzionate.