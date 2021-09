Serie A, due esoneri in un giorno! Tra i possibili sostituti anche un nome top

Secondo esonero di giornata in Serie A: dopo l’addio di Di Francesco al Verona, il Cagliari ha sollevato dall’incarico Leonardo Semplici

Giornata di esoneri in Serie A. Dopo quello di Eusebio Di Francesco, che lascia il Verona dopo appena tre giornate, in queste ore sta per chiudersi anche l’avventura di Leonardo Semplici col Cagliari.

Il tecnico ha messo in cascina solo un punto nelle prime tre gare di campionato e la società sarda ha optato per un cambio dopo il ko interno col Genoa, che ha visto i rossoblù sprecare un vantaggio di due reti, capitolando sul 2-3 finale.

Il Cagliari esonera Semplici e sogna Ranieri

Il Cagliari, dunque, ha già fatto partire il casting per sostituirlo: secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, resta d’attualità il sogno Claudio Ranieri, ma è in pole, per ragioni economiche, il ritorno di Diego Lopez. Walter Mazzarri è un altro dei profili nella rosa di candidati valutata da Giulini, che deciderà a breve: nella sua lista presenti anche Maran e Iachini.