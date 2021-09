Inter, il Real ti ha ‘regalato’ tre milioni di euro: entusiasmo a mille

Il regalo del Real Madrid alle casse dell’Inter: oltre tre milioni di euro e l’entusiasmo di una grande notte europea

In periodi come questi, ogni incasso può essere prezioso. Sarà anche vero che nel calcio moderno i botteghini non rappresentano più una voce importante come prima, ma il bilancio accetta e ringrazia comunque. Lo sa bene l’Inter, che dopo un’estate difficile e i tanti addii forzati, può continuare e a respirare anche a mercato concluso o senza dover cedere ulteriori tasselli preziosi della propria rosa.

Con oltre 37mila biglietti venduti, Inter-Real Madrid porta oltre 3 milioni di euro nelle casse dei nerazzurri. Una cifra che rispecchia perfettamente la grande voglia e la grande fame del pubblico interista di riassaporare le notti europee della Champions League. Soprattutto, un sold out che ha visto polverizzarsi il 50% della capienza, consentita dalle autorità competenti per ovvie ragioni anti-covid.

Inter, è febbre Champions contro il Real Madrid: Inzaghi proverà a vendicare Conte

Ragion per cui, è altissima la febbre Champions tra le fila del tifo nerazzurro. L’Inter rincontrerà il Real Madrid un anno dopo dall’ultima volta, da quello 0-2 che compromise definitivamente le speranze qualificazione di Antonio Conte e dei suoi. Inzaghi, adesso, proverà a vendicare la doppia sconfitta contro i blancos e agguantare un passaggio del girone che (sulla carta) si preannuncia tutt’altro che complicato. Per farlo, dovrà partire al meglio contro la formazione di Ancelotti, protagonista di un momento di forma che avverte e intimorisce i nerazzurri. Il ritorno di ‘Re Carlo’ non è affatto una minestra riscaldata.