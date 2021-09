“Ha detto una str****ta”: caos Juve, attacco a Chiellini

L’inizio stagione della Juve è stato abbastanza negativo. Graziani ha risposto duramente alle recenti dichiarazioni di Giorgio Chiellini.

La Juve esordirà questa sera in Svezia nel proprio Gruppo di Champions League contro il Malmoe. I bianconeri stanno vivendo un momento molto delicato con il proprio tecnico Massimiliano Allegri ed hanno conquistato un solo punto nelle prime tre giornate di campionato. Nonostante ciò il capitano Giorgio Chiellini ha ‘rassicurato gli animi’.

Ai microfoni di DAZN, dopo la sconfitta di Napoli, il difensore livornese ha difeso la squadra ed in particolare Allegri e l’attaccante Paulo Dybala, assente al Maradona Stadium. Chiellini ha rassicurato i tifosi e non si è detto molto preoccupato dell’addio di Cristiano Ronaldo, partito a pochi giorni dalla scadenza del calciomercato.

Juve, la dura risposta di Graziani a Chiellini

Intervenuto ai microfoni del programma Tiki Taka l’ex centravanti ed icona azzurra Ciccio Graziani ha attaccato duramente il difensore della Juve e della Nazionale, rilasciando le seguenti dichiarazioni:

“Ha detto una str****ta. Quella di Cristiano Ronaldo è una perdita pesante ed il suo addio è un problema serio, soprattutto arrivato al termine della sessione di calciomercato. Non so se è stato visto come ingombrante, ma penso che sia davvero difficile per la Juve poter vincere lo scudetto.