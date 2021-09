Allegri cambia la difesa titolare della Juventus: doppia novità

Poche ore alla sfida d’esordio in Champions League dei bianconeri. La difesa della Juventus potrebbe cambiare per 2/4 rispetto al match di campionato contro il Napoli. Allegri è pronto alla mini rivoluzione in ottica presente e futura

La Juventus è pronta all’esordio in Champions League contro il Malmo. Allegri potrebbe puntare su uno schieramento leggermente più offensivo rispetto alle ultime apparizioni e rispetto all’ultima sfida in campionato contro il Napoli. Doppia novità in difesa: il tecnico sarebbe pronto a escludere Chiellini per fa spazio a De Ligt, mentre sulla destra non agirà Cuadrado, ma Danilo.

Contro il Napoli, come noto, Allegri ha deciso di puntare su De Sciglio come terzino destro, mossa dettata dalla totale emergenza. Con il ritorno dei sudamericani però, il tecnico bianconero potrebbe dirottare Cuadrado esterno alto d’attacco inserendo Danilo nel ruolo di terzino destro. Una doppia mossa da mettere in pratica già dalla sfida contro il Malmo, ma anche in chiave futura.

La nuova difesa della Juventus: De Ligt al fianco di Bonucci

In vista dell’esordio in Champions League contro il Malmo, Allegri sarebbe pronto a puntare con forte decisione sulla coppia difensiva composta da De Ligt e Bonucci. Solo panchina per Chiellini. Una mossa che, come detto, Allegri potrebbe proporre anche per l’immediato futuro, con Chiellini pronto a sostituire la coppia titolare con turnover mirato.

Le probabili formazioni di Malmo-Juventus: Allegri punterà sul 4-3-3

MALMO (3-4-3); Diawara; Ahmedodzic, Nielsen, Brorsson; Larsson, Innocent, Christiansen, Rieks; Berget, Colak, Birmancevic.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Kulusevski, Morata, Dybala.