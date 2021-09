Roma, esulta Mourinho: una delle colonne giallorosse verso il rinnovo

Una grande notizia per José Mourinho ed i tifosi della Roma. Oggi incontro positivo, si va verso il rinnovo di uno dei pilastri giallorossi.

In casa Roma l’avvio di stagione è stato di sicuro positivo, ed ci sono i risultati a certificare quella che è una situazione di grande entusiasmo. Tre vittorie su tre ed il primo posto in coabitazione con Napoli e Milan. Un risultato importante, frutto di una determinazione messa in campo dalla squadra giallorossa, che ha permesso di acciuffare i tre punti per i capelli con il Sassuolo ma anche in maniera convincente contro Salernitana e Fiorentina all’esordio.

Ora è tempo di Conference League, e per Mourinho sarà anche l’occasione per cominciare con il piede giusto in Europa. Un’occasione che non va sprecata, anche se parliamo della terza competizione continentale dietro Champions ed Europa League.

E mentre la Roma viaggia ad alta velocità, in casa giallorossa si lavora anche per il futuro. E no, stavolta non parliamo di mercato ma di un importante rinnovo che di sicuro farà sorridere l’allenatore portoghese.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Roma, incontro per il rinnovo di Pellegrini: si va verso il sì

Lorenzo Pellegrini, non è un mistero, rappresenta uno dei giocatori sui quali Mourinho ha intenzione di puntare di più durante il suo ciclo nella capitale. E a ragion veduta, va detto, visto che anche in questo avvio di stagione l’apporto del capitano è stato di assoluto spessore.

LEGGI ANCHE >>> Roma-Sassuolo, Mourinho spiazza tutti: “Sono stato un bugiardo”

Balla però, già da qualche settimana, il discorso del rinnovo di contratto. Il club sta lavorando intensamente, e sembra si sia arrivati anche ad una quadra: secondo quanto riportato da calciomercato.it, infatti, l’ultimo incontro avvenuto oggi avrebbe dato tanti segnali positivi.

Insomma, si va verso la firma che consoliderà il rapporto tra Pellegrini ed il club capitolino: il rinnovo dovrebbe prevedere un ingaggio annuale tra i 3,5 ed i 4 milioni di euro. Cifre importanti, che manifestano quanto la società veda in Pellegrini il futuro della Roma.