Alle ore 21:00 fischio di inizio di Liverpool-Milan. Esordio in Champions per i rossoneri di Pioli. Ad Anfield Road c’è Jurgen Klopp per la prima gara del girone.

Liverpool-Milan sta per iniziare. Sale l’attesa per l’esordio del Milan di Stefano Pioli in Champions League 2021/2022. Alle ore 21:00, ad Anfield Road, i rossoneri saranno ospiti del Liverpool di Jurgen Klopp per il match del primo turno della fase a gironi del torneo europeo. Il tecnico dei rossoneri è alla ricerca di continuità dopo i successi in Serie A, ma l’avversario di questa sera è piuttosto ostico. Proprio per questo motivo, il percorso rischia di complicarsi prima del previsto. Il match sarà visibile su Sky Sport, Now e su Infinity +. Ad arbitrare la gara sarà il polacco Marciniak.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Liverpool-Milan, le probabili formazioni

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander Arnold, Van Dijk, Gomez, Robertson; Henderson, Fabinho, Alcantara; Salah, Firmino, Manè. Allenatore: Klopp.

LEGGI ANCHE >>> Roma, si blocca la cessione a mercato chiuso: “Rifiuta ogni destinazione”

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kajer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Leao; Rebic. Allenatore: Pioli.