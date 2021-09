L’Inter cambia capitano? Arriva il chiarimento prima del Real

Tra pochi minuti si potrà assistere alla sfida di Champions League tra Inter-Real Madrid: ecco le parole di Nicolò Barella.

Manca pochissimo per il fischio d’inizio della sfida che vedrà contrapporsi l’Inter di Simone Inzaghi al Real Madrid di Carlo Ancelotti. Due allenatori italiani che si sfidano in vista del passaggio al turno successivo di Uefa Champions League. Anche per i nerazzurri, quindi, parte il percorso di questa nuova stagione nella competizione europea e le danze, questa sera, si aprono in un San Siro completamente interista.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Le parole di Barella nel pre-partita dell’Inter contro il Real

Ai microfoni di ‘Amazon Prime Video’, nel pre-partita di Inter-Real Madrid, è intervenuto Nicolò Barella: “L’esordio in Champions? È passato tanto tempo: uno scudetto e un Europeo. Mi manca il passaggio in Champions, questo è l’inizio. Negli anni scorsi siamo stati un po’ sfortunati. Quest’anno cercheremo di fare ancora meglio e passare il turno. Giochiamo contro una grande squadra con campioni incredibili. Noi dobbiamo fare la nostra partita davanti al nostro pubblico“.

LEGGI ANCHE >>> Donnarumma, la strada è in salita: arriva l’avvertimento di Buffon

Parla infine di una questione fondamentale che riguarda il suo profilo e soprattutto il suo futuro all’Inter: “La fascia da capitano? Il capitano è Samir. È il leader dello spogliatoio. Non mi tocca assolutamente questo argomento. Sono molto contento della fiducia che mi sta dando la società e i compagni. Io cerco sempre di entrare in campo e dare una mano come posso”.