Juventus e Milan, duello sul mercato per il talento in uscita dal City

Juventus e Milan si sfideranno domenica sera, ma i due team si potrebbero affrontare anche per Bernardo Silva.

Dopo l’inizio da incubo in Serie A, la Juventus ha battuto 0-3 il Malmoe nella gara d’esordio in Champions League grazie alle reti di Alex Sandro, Dybala e di Morata. La squadra di Allegri adesso è chiamata a vincere anche in campionato, visto che ha un solo punto in classifica.

La prossima gara della Juventus sarà contro il Milan domenica. Proprio i rossoneri sono usciti sconfitti da Anfield per la prima giornata del loro girone di Champions (sconfitta 32 contro il Liverpool). La sfida tra queste i due club italiani, però, può non riguardare solo il match di campionato, ma anche un obiettivo di calciomercato.

Bernardo Silva vuole lasciare il City. Milan e Juventus sul portoghese

Secondo quanto riportato dal tabloid inglese ‘TheExpress’, Bernardo Silva vuole lasciare il Manchester City. Il portoghese vorrebbe giocare in una squadra all’interno della UE. Questo suo desiderio fa aumentare le possibilità di vederlo in un club italiano. Juventus e Milan potrebbero cercare di prendere l’ex Monaco per il prossimo mercato di gennaio.

Bernando Silva è stato messo un po’ in disparte da Guardiola dopo l’arrivo di Grealish. Se il Milan sta cercando ancora, nonostante l’arrivo di Messias, un trequartista, la Juventus vuole cercare di comprare un altro giocatore per sostituire Cristiano Ronaldo dopo l’acquisto di Moise Kean.