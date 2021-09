“È vero, firma”: il super-annuncio di Mourinho in conferenza

Dopo la vittoria per 5-1 della sua Roma sul CSKA Sofia , Mourinho è stato intervistato da Sky Sport dove si è soffermato su Pellegrini.

La Roma comincia nel migliore dei modi la fase a gironi della Conference League, battendo per 5-1 all’Olimpico il CSKA Sofia. I giallorossi sono passati in svantaggio con il gol di Carey, ma poi hanno dilagato grazie alle reti siglate da Pellegrini, doppietta per lui, El Shaarawy, Mancini ed Abraham.

Tra i protagonisti della gara c’è sicuramente Pellegrini. Il capitano della Roma ha iniziato alla grande questa stagione, siglando già 5 gol in 6 partite disputate. Mourinho, a termine dalla gara contro il CSKA Sofia, ha parlato anche del futuro del suo giocatore ai microfoni di ‘Sky Sport’:

Mourinho su Pellegrini: “Mi ha detto che rinnoverà nei prossimi giorni”

“Pellegrini? E’ un calciatore che ha grande qualità e con un grande potenziale, ma dovete chiederlo a lui se l’ho fatto migliorare io. Mi ha confessato che nei prossimi giorni firmerà il rinnovo del contratto e questo rinforzerà il suo rapporto con i tifosi. E’ il capitano, firmerà il prolungamento e questo è molto importante per noi”.

Lo stesso Pellegrini ha rilasciato delle dichiarazioni a ‘Sky Sport’: “Ci hanno sorpresi, ma siamo stati bravi a vincere. Fiducia di Mourinho? Mi ha aiutato molto, posso solo dirgli grazie. Il mister ci deve ancora aiutare a crescere perché quest’anno c’è qualcosa di magico a Trigoria. Lo stadio con i nostri tifosi è meraviglioso”.