“Antonio Conte ha influenzato gli Europei”: dall’Inghilterra la sorprendente analisi

Come quanto riportato dal quotidiano inglese ‘The Times, le tattiche di Conte sono state molto utilizzate all’ultimo Europeo.

Antonio Conte ha fatto il suo debutto da opinionista a Sky Sport mercoledì sera in occasione della gara di Champions League tra il Liverpool e il Milan. Dopo il divorzio con l’Inter, il tecnico pugliese non ha trovato una squadra che è riuscita a convincerlo per cominiciare una nuova avventura.

Il team più vicino ad ingaggiare Antonio Conte è stato il Tottenham di Paratici, ma le parti non ha trovato l’intesa definitiva. L’ex allenatore della Juventus e dell’Italia ha lasciato un ottimo ricordo in Premier League, considerando le vittorie del campionato e della Coppa d’Inghilterra con il Chelsea.

Antonio Conte elogiato dal ‘The Times’ per le sue tattiche

Matt Dickson, giornalista del ‘Times’, ha elogiato Conte per le sue tattiche con un articolo intitolato: ‘La riscoperta degli esterni agli ultimi Europei mostra l’influenza di Conte sul gioco del calcio’. L’articolo si basa sul report tecnico, redatto dal team guidato da Capello, della Uefa sull’Europeo vinto dall’Italia di Mancini.

Il report ha evidenziato che ben 15 nazionali hanno giocato con la difesa a tre. L’analisi ha anche sottolineato l’importanza degli esterni che hanno segnato ben 16 gol durante tutto l’arco della manifestazione sportiva. Il lavoro degli esterni è uno dei mantra di Conte ed anche per questo il tecnico, secondo il ‘Times’, troverà a breve una nuova panchina.