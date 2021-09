“Non vede l’ora di firmare”: l’Inter pronta a chiudere un altro accordo

In attesa dell’annuncio del rinnovo di Lautaro Martinez, l’Inter potrebbe chiudere anche un altro accordo: “Non vede l’ora di firmare”

Per l’Inter sono giorni intensi, non soltanto in campo. I nerazzurri sono reduci dalla sconfitta di Champions contro il Real Madrid e si ritufferanno in campionato contro il Bologna degli ex Mihajlovic e Arnautovic. Intanto la società è molto operativa: Marotta ha anticipato l’accordo per il rinnovo di Lautaro Martinez che, stando alle parole dell’amministratore delegato, dovrebbe essere annunciato a breve.

Un telenovela chiusa con un prolungamento della scadenza e un adeguamento dell’ingaggio che accontenta tutti. Ma c’è un altro caso che tiene banco in casa Inter ed è quello di Marcelo Brozovic. Proprio da questo punto di vista si segnalano novità in arrivo.

Inter, Brozovic verso il rinnovo

Come si legge su ‘TuttoSport’, infatti, per il centrocampista croato si è arrivati al momento della verità. Il quotidiano riportano fonti vicine al calciatore secondo cui “Marcelo non vede l’ora di firmare”. Per farlo occorrerà però trovare l’accordo economico.

L’Inter è disposta a spingersi fino ad un’offerta da 5 milioni di euro l’anno, il calciatore chiede qualcosina in più. Si tratta con la volontà di entrambe le parti che è quella di chiudere la pratica e continuare insieme.